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Врач объяснила, почему с детьми до года лучше не летать на самолетах

Врач Мамаева: авиаперелеты негативно влияют на иммунитет младенцев

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Shutterstock

С детьми до одного года не стоит летать на самолетах, поскольку это отразится на иммунной системе младенца. Об этом в интервью Pravda.Ru предупредила педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева. По ее словам, в первый год жизни ребенка семье лучше отдыхать в том регионе, где он родился.

»(При авиаперелетах до одного года — «Газета.Ru») ребенок уже однозначно переходит в категорию в будущем «часто болеющие дети». Это растущий детский организм, у него еще не все системы сформированы. Иммунная система до двух лет формируется. Почки, то есть выделительная система, у ребенка формируется до пяти лет», — рассказала врач.

Она добавила, что дальние авиапутешествия для здоровья младенца непредсказуемы.

Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова до этого предупреждала, что детский иммунитет уязвимее взрослого.

По ее словам, дети, из-за своих особенностей, имеют повышенный риск заболеваний, особенно в критические периоды роста. Уровень защитных сил организма может быть снижен из-за интенсивного метаболизма, направленного на рост и развитие.

Данные периоды обычно приходятся на возраст 4-6 лет и 10-12 лет, что делает детей более уязвимыми, пояснила врач.

Ранее диетолог объяснила, можно ли приобщать детей к веганству и сыроедению.

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