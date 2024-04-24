Женщина ранила мужчину, который ошибся, угадывая ее возраст

В Великобритании мужчина получил по лицу бокалом после того, как сказал женщине, что она выглядит на 43 года. Об этом сообщает Metro.

В сентябре прошлого года 39-летняя Джоанна Додд сидела в манчестерском баре «Единорог» и общалась с мужчиной по имени Карл Купер. Они мило беседовали, и в какой-то момент женщина предложила мужчине определить, сколько ей на самом деле лет.

Карл предположил, что его собеседнице может быть 43 года, и Джоанна вышла из себя. Она подбежала к нему и дважды ударила своим бокалом с вином ему в лицо. У пострадавшего остался 10-сантиметровый порез, который едва не задел глаз, и рана на большом пальце. Нападавшую арестовали в продуктовом магазине в тот же вечер.

На суде адвокат Додд отметил, что его подзащитная страдала от низкой самооценки и была сильно пьяна во время нападения. Обвиняемая в свою очередь признала себя виновной в нанесении тяжких телесных повреждений и раскаялась в содеянном.

В итоге ранее не имевшая судимостей британка была приговорена к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора. Кроме того, суд назначил ей 180 часов обязательных работ и взыскал с осужденной £800 в пользу жертвы.

Ранее мужчина въехал на автомобиле в бар-ресторан, из которого его выгнали.