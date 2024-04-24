Политолог заявил об угрозе протестов в России из-за укрупнения регионов

К вопросам укрупнения регионов нужно подходить с осторожностью, так как это может грозить протестами жителей национальных республик, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. При такой ситуации губернаторам становится сложнее управлять своими территориями и контролировать возникающие проблемы, пояснил он в беседе с НСН.

Напомним, до этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала укрупнение регионов вопросом эффективности страны, заявив, что эта тема обсуждается на экспертном уровне. Помимо сложности в управлении, при таком сценарии возникает вопрос концентрации ресурсов, считает Журавлев.

«То, что маленькая область не может сделать сама, большая область, скорее всего, сделать сможет, — объяснил он. — Если мы посмотрим на объединение в 2003-2008 годах, то я не вижу ни пользы, ни вреда».

Среди успешных объединений политолог назвал создание Пермского края из Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Но этом, по его мнению, связано с тем, что у округа не хватало ресурсов.

К субъектам, которые нуждаются в укрупнении, эксперт отнес небольшие регионы – к примеру, Горный Алтай и Республику Хакасия. При этом остается актуальным вопрос, как к такому процессу отнесутся жители, добавил специалист.

«В 90% случаев, скорее всего, отношение будет нейтральным, но в ряде национальных республик могут вспыхнуть протесты, поскольку для местного населения это вопрос национальной идентичности», — предупредил он, призвав учесть все политические последствия такого шага.

Ранее Матвиенко предложила создавать стимулы для переезда специалистов в новые регионы.