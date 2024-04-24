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Врач посоветовала регулярно давать детям витамин D

Педиатр Теплова: детям необходимо регулярно давать витамин D

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Shutterstock

Детям при любых условиях необходим ежедневный прием витамина D. Об этом сообщила заведующая дневным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Юлия Теплова. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу подмосковного минздрава.

«Большая часть этого витамина синтезируется в организме под воздействием солнечного света, незначительная часть поступает с продуктами. Но современные условия таковы, что ни нахождение на солнце, ни рацион не восполняют достаточный уровень витамина D», — сказала Теплова.

Она добавила, что витамин D помогает усвоению кальция и фосфора, необходимых для формирования костной ткани и зубов. Чтобы рассчитать необходимую дозу микроэлемента для ребенка, врач посоветовала обратиться к специалисту.

Кандидат медицинских наук и исследователь из университета Джорджа Вашингтона Кэти Сулета до этого отмечала, что злоупотребление натуральными пищевыми добавками и предвзятое отношение к ним может привести к образованию камней в почках, проблемам с пищеварением и некорректному действию лекарственных препаратов.

По словам специалиста, люди склонны полагать, что «природные» соединения не могут нанести вреда здоровью, поэтому принимают различные добавки без назначения врача и уверенности в дефиците каких-либо витаминов и минералов в организме.

Ранее были названы опасные для жизни витаминные добавки.

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