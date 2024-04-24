Россиянин обстрелял мать из лука, когда она попросила его найти работу

В Нижегородской области живущий с матерью 46-летний мужчина обстрелял ее из лука за просьбу найти работу. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Первомайске. Мужчина пришел домой в нетрезвом состоянии и у него произошел словесный конфликт с матерью — женщина просила его найти работу. В ситуацию вмешался сосед, который вывел ее на улицу и попытался успокоить.

В этот момент нетрезвый мужчина вышел на балкон с луком, нацелил его на мать и совершил два выстрела. Ни одна из стрел не достигла цели.

После этого сосед и женщина вызвали на место сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину. По данным Ni Mash, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. До этого россиянин уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков и оружия.

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