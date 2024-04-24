Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму пожарные потушили железнодорожную цистерну

МЧС: пожарные ликвидировали возгорание железнодорожной цистерны под Симферополем

close
100%
МЧС РФ по Республике Крым

Сотрудники МЧС потушили железнодорожную цистерну под Симферополем. Об этом пишет ТАСС.

«В 14:23 [мск объявлена] полная ликвидация [возгорания]», — отмечается в сообщении ГУ МЧС по Крыму.

24 апреля три железнодорожные цистерны загорелись на территории поселка городского типа Комсомольское, расположенного около города Симферополя. Для ликвидации возгорания привлекли более 100 сотрудников экстренных служб и 28 единиц специальной техники. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Пострадали три человека.

По словам советника главы Республики Крым по информационной политике Олега Крючкова, предварительная причина пожара — технологическое нарушение при проведении работ в районе происшествия.

До этого в Московской области потушили первые в этом летнем сезоне лесные пожары, которые возникли на территории Шатурского и Виноградовского лесничеств.

Ранее в центре Петербурга безработный мужчина поджег автомобиль соседа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами