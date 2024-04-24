В Крыму пожарные потушили железнодорожную цистерну

Сотрудники МЧС потушили железнодорожную цистерну под Симферополем. Об этом пишет ТАСС.

«В 14:23 [мск объявлена] полная ликвидация [возгорания]», — отмечается в сообщении ГУ МЧС по Крыму.

24 апреля три железнодорожные цистерны загорелись на территории поселка городского типа Комсомольское, расположенного около города Симферополя. Для ликвидации возгорания привлекли более 100 сотрудников экстренных служб и 28 единиц специальной техники. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Пострадали три человека.

По словам советника главы Республики Крым по информационной политике Олега Крючкова, предварительная причина пожара — технологическое нарушение при проведении работ в районе происшествия.

До этого в Московской области потушили первые в этом летнем сезоне лесные пожары, которые возникли на территории Шатурского и Виноградовского лесничеств.

Ранее в центре Петербурга безработный мужчина поджег автомобиль соседа.