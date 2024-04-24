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В РПЦ не стали комментировать отстранение иерея от служения после панихиды по Навальному

В РПЦ отказались называть причины запрета в служении иерея Сафронова после панихиды по Навальному

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Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Газетой.Ru» не стал объяснять причины запрета в служении священника Димитрия Сафронова, который проводил панихиду по политику Навальному.

«Пока не комментируем», — сказал Кипшидзе.

Согласно указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла, размещенному 23 апреля на сайте Московской епархии, иерея Димитрия Сафронова, клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе, отстранили от служения на три года.

Отмечается, что у Сафронова забрали право преподания благословения, ношения рясы и креста священника. Ближайшие три года он проведет в московском храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках и будет выполнять поручения его настоятеля.

Когда срок несения епитимьи закончится, РПЦ примет решение о дальнейшей службе Сафронова – все будет зависеть от отзывов настоятеля храма.

Сафронов — выпускник Московской духовной семинарии. В 2006 году в сане диакона начал служить в храме Покрова на Лыщиковой горе. Он проводил панихиду на Борисовском кладбище на 40-й день после смерти Алексея Навального.

Ранее патриарх Кирилл назвал преподобного Пимена Угрешского небесным покровителем ФСИН.

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