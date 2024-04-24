Mash сообщил, где мог жить арестованный замглавы обороны Иванов в Москве

Арестованный замминистра обороны РФ Тимур Иванов, вероятно, жил в особняке, который фигурировал в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в здании сделали в 2019 году ремонт, после чего туда и заехал замминистра. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк, которую построили в XIX веке, добавили журналисты.

Исследователи творчества Булгакова отмечали, что в подвале этого дома жил главный герой романа Мастер.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее газета «Известия» сообщала, что вместе с замглавы МО РФ Ивановым задержаны еще несколько человек.