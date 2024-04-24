Врачи удалили из желудка ребенка инородное тело из пластика, бумаги и ниток

В Ямало-Ненецком автономном округе медики извлекли из желудка ребенка безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги и ниток. Об этом сообщает пресс-служба Новоуренгойской центральной горбольницы.

В Новоуренгойскую больницу был доставлен ребенок с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили в желудке маленького пациента комок из пластика, бумаги и ниток, безоар развивался более полутора лет и занял собой почти весь желудок, его вес составил примерно 500 граммов.

«Учитывая объем инородного тела, опытный эндоскопист извлек его в два этапа. Первый занял полтора часа. Доктор разделил безоар на части и при помощи специальных инструментов извлек крупные фрагменты. На следующий день манипуляцию повторили — удалили оставшиеся его части», — сообщили в больнице.

Состояние ребенка не вызывает у врачей опасений, он проведет под медицинским наблюдением несколько дней и будет выписан на амбулаторное лечение.

Ранее врачи удалили клок волос из мозга восьмилетней школьницы.