Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о десятках обысков по делу замминистра обороны РФ

РБК: ФСБ проводит десятки обысков в регионах РФ по делу замглавы МО Иванова

close
100%
Минобороны России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли с обысками на объекты в Ставропольском и Краснодарском краях по делу замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, обыски проводят специалисты департамента контрразведки ФСБ. Следственные мероприятия начались вечером 23 апреля и продолжаются до сих пор в разных российских регионах, уточнил источник. Всего проводятся десятки обысков.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании Иванова по подозрению в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Минобороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. Вместе с ним задержали еще несколько человек.

Утром 24 апреля суд избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня. Он будет находиться в СИЗО «Лефортово».

Ранее сообщалось, что Иванов не признал вину в получении взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами