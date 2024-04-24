Стало известно о десятках обысков по делу замминистра обороны РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли с обысками на объекты в Ставропольском и Краснодарском краях по делу замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, обыски проводят специалисты департамента контрразведки ФСБ. Следственные мероприятия начались вечером 23 апреля и продолжаются до сих пор в разных российских регионах, уточнил источник. Всего проводятся десятки обысков.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании Иванова по подозрению в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Минобороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. Вместе с ним задержали еще несколько человек.

Утром 24 апреля суд избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня. Он будет находиться в СИЗО «Лефортово».

Ранее сообщалось, что Иванов не признал вину в получении взятки.