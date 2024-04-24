Россиянам могут продлить бесплатные визы в Шри-Ланку

Власти Шри-Ланки рассматривают вопрос о продлении услуги оформления бесплатных виз для граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла островного государства в России Джаниту Лиянаге.

«Виза изначально планировалась в бесплатном формате до 31 марта, но затем было принято решение продлить еще на месяц. Сейчас прорабатывается вопрос, возможно, будет продление и дальше», — объяснила дипломат.

В ноябре прошлого года на Шри-Ланке запустили программу выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. В марте министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес заявлял, что данная программа «не может быть продлена», и пилотный проект будет действовать до 31 марта 2024 года, однако ее все же продлили.

Для получения визы необходимо подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку. Туристы могут пробыть на территории острова 30 дней. При этом повторный въезд разрешен с даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней.

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