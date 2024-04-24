В Роспотребнадзоре рассказали об усилении контроля в затопленных регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к настоящему моменту проведено более четырех тысяч исследований воды в регионах, пострадавших от паводков. Ее слова на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным передает РИА Новости.

Попова отметила, что вода — самый массовый фактор риска, поскольку ее пьют и используют все. В связи с этим важно понимать, что будет с водой в Орске, Оренбурге, Кургане и Тюмени. По ее словам, с самых первых дней, в указанных регионах работал проект «Санитарный щит». Помимо стационарных лабораторий были развернуты три мобильные, которые усилили и увеличили имеющиеся мощности почти вдвое.

«Мы провели более 4 тысяч самых разных исследований воды, и связано это еще и с тем, что хотя по нашим данным нет никаких причин беспокоиться, но мы беспокоимся, если в зоне Оренбурга вся вода, которая собирается к Оренбургу и Курску, течет по территории Российской Федерации, то в двух других субъектах она приходит из другого государства. И здесь усиленный контроль тоже требовался, у нас это получилось», — сказала Глава Роспотребнадзора.

23 апреля губернатор Оренбуржья Денис Паслер заявлял, что на выплаты жителям пострадавшей от паводкового подтопления Оренбургской области был направлен миллиард рублей.

Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее гидролог рассказал, можно ли было предотвратить наводнения в городах Сибири.