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Почти половина российских студентов работают параллельно с учебой

Помощи учебных заведений в поиске работы хотят 79% российских студентов

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Pexels

Почти половина (45%) российских студентов колледжей и вузов работают параллельно с учебой, еще 39% пока не устроились, но ищут такую возможность. Такие данные следуют из исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education, совместно с форумом «Навигатор Карьеры». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Среди тех, кто нашел работу, 31% удалось сделать это с помощью сервисов по поиску вакансий, а 25% — с помощью знакомых. 18% ответили, что в поиске работы им помогло учебное заведение, а 15% просто предложили работу. Оставшимся 11% удалось найти работу с помощью соцсетей.

Чаще всего опрошенные ожидают, что сразу после окончания вуза или ссуза они смогут зарабатывать свыше 100 тыс. рублей — так ответили 38%. Еще 22% респондентов высказали предположение, что смогут получать от 60 до 80 тыс. рублей. На зарплату 50-60 тыс. рублей и 80-100 тыс. рублей рассчитывают по 12% опрошенных.

Многие студенты вообще не переживают из-за будущей работы — 38% не имеют никаких страхов и тревог. 30% боятся не справиться с работой, 17% опасаются того, что работа окажется неинтересной. 6% студентов переживают, что работы будет слишком много, из-за чего не останется времени на личную жизнь. Только 2% ответили, что переживают, что их не примет коллектив.

Большинство опрошенных студентов (79%) желали бы, чтобы учебное заведение оказывало помощь учащимся в поиске работы. Почти половина (49%) из них считают, что в вузах и ссузах должны быть занятия, на которых студентам рассказывают о том, как проходить собеседование, составлять резюме и о других карьерных нюансах. Еще 40% были бы рады, если учебное заведение проводило бы им экскурсии в потенциальные места работы. 5% студентов поддерживают идею целевого обучения.

Ранее россиянам напомнили о льготах при поступлении в вузы в 2024 году.

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