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Генпрокурор РФ пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка

Генпрокурор Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводков

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Генпрокурор России Игорь Краснов во время выступления на заседании в Совете Федерации пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от паводков в России. Трансляция велась на сайте Совфеда.

Он отметил, что сейчас в первую очередь нужно уделить внимание помощи пострадавшим и ликвидировать негативные последствия.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Генпрокурор напомнил, что одной из причин затопления населенных пунктов стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводка. По его словам, из тысячи автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети пятая часть на момент проверки в 2023 году не работала. Еще в январе Краснов требовал от министра природных ресурсов и главы Росгидромета устранить нарушения, но меры оказались неэффективными.

Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее гидролог рассказал, можно ли было предотвратить наводнения в городах Сибири.

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