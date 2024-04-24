В Генпрокуратуре рассказали о фактах замалчивания травли учеников в школах

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в 2023 году в российских школах были выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников. Его слова во время выступления в Совете Федерации передает РИА Новости.

Краснов отметил, что трагедия в брянской школе в конце прошлого года в очередной раз указала на недостаточность мер по предотвращению подобных актов агрессии. По его словам, безопасность детей напрямую зависит от раннего купирования конфликтов.

«Однако прокурорами выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников со стороны сверстников и даже совершения преступлений в отношении них. Не способствует предотвращению антиобщественных действий нехватка школьных психологов и отсутствие служб медиации», — сказал Краснов.

Он подчеркнул, что решение конфликтов и проблем в школе нужно перевести в «нормативную плоскость», поскольку использование медиативных технологий в образовательном процессе носит методический характер.

Утром 7 декабря 2023 года в брянскую гимназию №5 пришла одетая во все черное 14-летняя восьмиклассница. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3». Поднявшись на четвертый этаж, девушка зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям. В результате пять человек пострадали, еще одну девочку медикам спасти не удалось.

Ранее в Тюмени подростка задержали за подготовку нападения на школу.