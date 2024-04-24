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В Казани засняли на видео избиение девушки железной дверью, полиция проводит проверку

В Казани полиция проводит проверку после видео с жестоким избиением девушки

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Телеграм-канал «Казань на максималках»

В Казани камеры наблюдения засняли, как мужчина избивает, волочит за волосы и душит девушку, загоняя ее в подъезд. А потом бьет ее металлической дверью. В отделе полиции № 9 «Сафиуллина» по Приволжскому району сообщили «Газете.Ru», что начали проверку.

«Сотрудники занимаются, проверка проводится. Больше я вам ничего сказать не могу», — ответили в отделении полиции.

Там не стали уточнять, задержали ли подозреваемого в избиении и есть у полицейских его данные.

24 апреля в Telegram-канале «Казань на максималках» появилось видео с камеры домофона, на котором мужчина жестоко обращается с девушкой: избивает, душит, волочит за волосы и насильно пытается завести ее в подъезд. В какой-то момент девушка падает и спутник начинает давить ее входной дверью. Все это время рядом с парой находится еще один мужчина, который молча наблюдает за происходящим.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Дубравной.

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