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Священник рассказал, что нельзя делать в пасхальную ночь православным россиянам

Священник Савченко: во время Пасхи нельзя объедаться и злоупотреблять спиртным

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

5 апреля православные христиане отметят Пасху, знаменующую завершение Великого поста. В праздничную ночь многие будут принимать участие в пасхальной службе. Важно в этот момент проявить сдержанность при разговении – нельзя переедать или увлекаться алкогольными напитками, рассказал клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, священник Русской православной церкви Николай Савченко в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Самое главное, конечно — нельзя ни в коем случае злоупотреблять спиртными напитками. Праздник не должен превращаться в случай возлияния», — подчеркнул священнослужитель.

Особенно опасно будет переедать тем, кто соблюдал пост – им нужно выходить из голодания осторожно, подчеркнул Савченко. По его словам, важно не приступать к разговению сразу после крестного хода – нужно немного подождать. Также запрещено разговляться до того момента, пока крестный ход не закончился и не пропели «Христос Воскресе», заключил священник.

Подробнее о том, как православные отмечают Пасху, с чем связаны ее основные традиции и символы, и как отмечают этот день представители других конфессий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, нужно ли ждать дефицита яиц на Пасху.

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