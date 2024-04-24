Россиян предупредили о трех главных проблемах со зрением у офисных работников

У офисных работников существуют три основные проблемы, связанные с длительным использованием компьютеров. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталия Боша, офтальмолог Европейского Медицинского Центра (EMC).

Первая — это синдром сухого глаза, возникающий из-за физиологического снижения частоты мигательных движений при работе с экранами.

«В норме, веки смыкаются примерно каждые 5 секунд, при этом происходит обновление слезной пленки, механически удаляются частички пыли, грязи и бактерии, осевшие на роговицу, происходит пассивное выделение секрета из мейбомиевых желез и бокаловидных клеток. При работе с экранами моргания могут сократиться до 2-3 в минуту. Глаза пересыхают, снижается острота зрения, глазные яблоки краснеют, появляется ощущение песка, жжения в глазах, чаще возникают воспалительные заболевания (конъюнктивиты, ячмени, блефариты)», — объяснила врач.

Вторая — кратковременная потеря части поля зрения (трубочное зрение) или полная расфокусировка зрения, возникающие из-за нарушений кровообращения в позвоночных артериях, питающих затылочные доли головного мозга, где располагаются центры зрительного анализатора. К таким последствиям приводит статическая поза с постоянным напряжением мышц шейно-воротниковой зоны. Этой проблеме больше подвержены люди с нестабильностями в шейном отделе позвоночника.

«Третья — компьютерный зрительный синдром, возникающий из-за длительной (более двух часов подряд) концентрации на экране на близком расстоянии и приводящий к частичному спазму аккомодации — своего рода судороге цилиарных мышц, что выражается не только в снижении зрения вдали, но и в боли в глазах и головных болях», — добавила специалист.

Врач отметила, что риски миопии (близорукость) из-за длительного использования компьютера возрастают только в детском и подростковом возрасте. После окончания роста организма (18-21 год) может возникнуть стойкий спазм аккомодации, но не миопия в офтальмологическом понимании этого слова.

«Для снижения риска развития медицинских проблем у офисных работников необходимо соблюдать «гигиену зрения». Монитор располагается таким образом, чтобы при переводе взгляда от экрана, глаза не упирались в стену. Идеальное расположение возле окна, коридора, напротив зеркала. Расстояние до монитора 80 см. Если сотрудник не видит экран на этом расстоянии, необходимо подобрать адекватную очковую, контактную или лазерную коррекцию. Высота стола и кресла должны соответствовать росту работника и быть отрегулированы так, чтобы плечи могли быть максимально расслаблены при нахождении кистей рук на столе и клавиатуре, а монитор был чуть ниже от горизонтальной линии, проведенной от глаз. Каждый час необходимо делать короткий перерыв на 2-3 минуты с элементами гимнастики для глаз (прикрыть глаза, повращать глазными яблоками, посмотреть в окно или коридор. Каждые 2 часа перерыв на 5 минут с обязательным вставанием с кресла, ходьбой, вращением головы в разные стороны. Работа с мониторами не должна превышать 8 часов подряд», — рекомендовала специалист.

Чтобы избежать развития синдрома «сухого глаза», важно следить за воздухом в помещении — не пересушивать его, исключить прямое воздействие кондиционера, полезно иметь рядом с компьютером аквариум или цветы. Следить за морганиями глаз — периодически произвольно закрывать и открывать глаза. Каждые 2 часа можно капать специальные увлажняющие капли без консервантов. На сегодняшний день рынок богат разнообразными препаратами и можно подобрать комфортный вариант для каждого, резюмировала офтальмолог.

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