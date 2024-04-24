Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимире ребенок засунул палец в приваренную к столбу гайку и застрял

Во Владимире спасли ребенка, засунувшего палец в приваренную к столбу гайку

close
100%
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА/VK

Владимирские спасатели оказали помощь 11-летнему школьнику, который оказался прикован к столбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Владимира.

Инцидент произошел во дворах жилых домов поздно вечером, 11-летний школьник гулял с друзьями и заметил приваренную к столбу гайку. Из любопытства мальчик просунул в гайку палец и крепко застрял. Освободиться из ловушки самостоятельно у школьника не получилось, на место были вызваны спасатели.

Более получаса специалисты с помощью углошлифовальной машины и слесарного инструмента распиливали широкую гайку, палец ребенка удалось освободить. Обратилась ли семья мальчика за медицинской помощью — неизвестно.

До этого сообщалось о том, что в Петербурге десятилетний мальчик не смог самостоятельно выбраться из глины на строительной площадке. На место прибыла скорая помощь и спасатели. Для спасения привлекли минимум четыре человека. Ребенок отделался испугом. Каких-либо травм мальчик не получил. Информация о том, по какой причине он оказался на строительной площадке, отсутствует.

Ранее в Подмосковье девочка застряла между двух труб теплотрассы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами