Во Владимире ребенок засунул палец в приваренную к столбу гайку и застрял

Владимирские спасатели оказали помощь 11-летнему школьнику, который оказался прикован к столбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Владимира.

Инцидент произошел во дворах жилых домов поздно вечером, 11-летний школьник гулял с друзьями и заметил приваренную к столбу гайку. Из любопытства мальчик просунул в гайку палец и крепко застрял. Освободиться из ловушки самостоятельно у школьника не получилось, на место были вызваны спасатели.

Более получаса специалисты с помощью углошлифовальной машины и слесарного инструмента распиливали широкую гайку, палец ребенка удалось освободить. Обратилась ли семья мальчика за медицинской помощью — неизвестно.

До этого сообщалось о том, что в Петербурге десятилетний мальчик не смог самостоятельно выбраться из глины на строительной площадке. На место прибыла скорая помощь и спасатели. Для спасения привлекли минимум четыре человека. Ребенок отделался испугом. Каких-либо травм мальчик не получил. Информация о том, по какой причине он оказался на строительной площадке, отсутствует.

Ранее в Подмосковье девочка застряла между двух труб теплотрассы.