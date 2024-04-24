Член Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что находящийся под контролем украинских войск Херсон стал городом страха и горя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, мирные жители Херсона выживают как могут, стараясь без крайней необходимости не выходить на улицу. Город наполнили многочисленные вооруженные люди, которые пьянствуют, дебоширят и нигде за себя не платят. В Херсоне имеются серьезные проблемы с продуктами и лекарствами, часто отсутствуют электричество, газ и вода. Зарубежная гуманитарная помощь разворовывается и не доходит до населения. Мужчин призывного возраста задерживают прямо на улицах.

Кастюкевич отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут себя в подконтрольной им части Херсонской области как оккупанты, грабя и издеваясь над населением.

Сенатор подчеркнул, что жители Херсона мужественно переживают трудности и ждут скорейшего возвращения российской армии.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ.

Ранее сообщалось, что подполье в Херсоне начало использовать вооружение стран НАТО.