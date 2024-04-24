В РПЦ призвали наказывать за ложные доносы на семью и ошибки сотрудников опеки

Глава патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что необходимо на законодательном уровне ввести ответственность за ложные доносы на семью, а также за ошибки сотрудников опеки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лукьянова, в настоящее время отсутствуют нормы законодательства, предусматривающие ответственность за предоставление государственным структурам заведомо недостоверных, ложных сведений, которые затем становятся основанием для вмешательства в семейную жизнь.

Иерей отметил, что в результате этого семьи на протяжении многих месяцев подвергаются унизительным проверкам, нападкам, угрозам, вымогательству. Подобная обстановка способствует процветанию ложных доносов на семьи.

Лукьянов выразил мнение, что сотрудники органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних сейчас обладают широкими полномочиями и правами при отсутствии ответственности за чрезмерное и неправомерное вмешательство в семьи. Поэтому необходимо ввести в законодательство специальные нормы, которые устанавливают ответственность за нарушение законных прав родителей.

До этого сообщалось, что в России хотят ограничить количество детей в приемных семьях.

Ранее депутаты призвали наказать чиновников, запретивших бабушкам сидеть с детьми.