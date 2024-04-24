Россиян предупредили о самых опасных осложнениях грыж

В запущенном состоянии грыжи могут не только причинять серьезный дискомфорт, но и вызывать крайне опасные осложнения, которые неблагоприятно сказываются на общем самочувствии больного, рассказал «Газете.Ru» врач-хирург «СМ-Клиника» Константин Суртаев.

«По статистике, сегодня в России грыжами страдает около 4% населения в возрасте от 20 до 60 лет. Ежегодно российские хирурги проводят более 250 тыс. операций по удалению грыж. Как хирург с достаточно большим опытом хочу предупредить тех, кто уже столкнулся с этой проблемой: не стоит пускать ситуацию на самотек. Грыжа сама по себе не исчезнет, ее нужно устранять при помощи специалиста. В противном случае это грозит серьезными осложнениями», — заметил Суртаев.

Так, например, паховые грыжи представляют собой частичное выпячивание внутренних органов за пределы брюшной полости. Причиной является повышение внутрибрюшного давления. Чаще всего они встречаются у мужчин, реже — у беременных женщин и полных людей. Припухлость в паховой области при надавливании может вызвать боль и жжение, усиливающиеся при физической нагрузке.

«В данном случае наиболее опасным осложнением является ущемление грыжи, которое может привести к некрозу (омертвение) ущемленного органа (это может быть тонкая или толстая кишка, аппендикс, мочевой пузырь) и перитониту. У мужчин паховая грыжа приводит к снижению сперматогенеза», — предупредил специалист.

Название другой разновидности грыж — пупочной — говорит само за себя. По словам врача, эта грыжа образуется в области пупка как у детей в первые месяцы жизни (до шести месяцев), так и у взрослых после 40 лет, причем основная масса случаев — это многократно рожавшие женщины, люди, страдающие ожирением или занимающиеся тяжелым физическим трудом. Самые грозное осложнение при пупочной грыже — ущемление с возможным некрозом органов и развитием кишечной непроходимости.

Грыжа пищевода образуется при аномальном смещении внутренних органов (часть желудка или других отделов кишечника) в грудную полость. Такие грыжи в основном появляются у людей 50–60 лет в результате возрастных особенностей организма, а конкретно при ослаблении тонуса мышц, удерживающих желудок в правильном положении.

«Этот вид грыж, если их вовремя не лечить, отличается такими опасными последствиями, как язва пищевода, желудочно-кишечные кровотечения и перерождение клеток слизистой пищевода, которое может привести к предраковому состоянию, известному под названием «пищевод Барретта», — предупредил хирург.

Суртаев также обратил внимание на еще один достаточно распространенный вид грыж — послеоперационные грыжи. Они могут появиться в рубцовой зоне после любых хирургических вмешательств на органах брюшной полости. Эти грыжи отличаются большими размерами и причиняют наибольший дискомфорт пациентам. К частым осложнениям относят нарушение проходимости кишечника, перитонит (острое воспаление брюшины) и ущемление грыжи.

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