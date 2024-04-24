Половина россиян не знают симптомы диабета

Сталкивались со случаями сахарного диабета (больны лично или люди с таким заболеванием есть в их окружении) 15% жителей России . При этом каждый второй (49%) не может правильно назвать симптомы диабета, а каждый четвертый (24%) — не знает, какой врач лечит такую патологию. Это показало совместное исследование Фонда Росконгресс и Аналитического центра НАФИ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».



На сегодняшний день с сахарным диабетом лично или через окружение сталкивались 15% жителей России. Преимущественно об этом говорят женщины (13% против 9% среди мужчин) и жители Центрального федерального округа (15%). Не сталкивались с таким эндокринным заболеванием лично или в семье 85% жителей нашей страны.

Почти каждый второй россиянин (47%) утверждает, что не осведомлен о причинах возникновения и симптомах сахарного диабета, а также не знает, как лечится эта патология. Менее подкованы опрошенные, у которых нет в окружении людей с такой болезнью (49% против 37% среди тех, у кого болеют близкие).

Хорошо осведомлены о происхождении, признаках и тактике лечения диабета, по собственному мнению, 44% жителей России. Чаще изучали эту проблему сами заболевшие (80%), а также их родственники и друзья (62%). Кроме того, больший интерес к теме сахарного диабета проявляли граждане старше 45 лет (45%) и люди, состоящие в браке (47%).

Исследование показало, что больше половины жителей России (51%) правильно называют симптомы диабета. Преимущественно это сами заболевшие (71% против 47% среди тех, у кого нет такого диагноза), женщины (57% против 43% среди мужчин) и граждане старше 45 лет (58%).

Так, в топ-5 правильно названных россиянами симптомов вошли: жажда (19%); общая сухость или сухость во рту (17%); общая слабость и усталость (15%); изменение массы тела (12%).

В то же время почти каждый второй житель нашей страны (49%) не знает, каковы симптомы сахарного диабета: называет неверные (29%) или затрудняется ответить (20%). Интересно, что чаще всего к симптомам заболевания относят колебания уровня сахара в крови, которые можно отследить только с помощью специальных замеров, то есть не является симптомом в прямом смысле слова.

Кроме того, среди россиян распространено несколько мифов о сахарном диабете.

Больше половины жителей страны (58%) уверены, что при любом типе диабета строго запрещено сладкое. В то же время специалисты опровергают прямую связь сахаросодержащих продуктов и развития такой патологии, а говорят о рисках для здоровья повышения индекса массы тела, что может быть следствием повышенного потребления глюкозы.

Еще 52% россиян убеждены, что развитие сахарного диабета не влияет на тревожность, а люди с таким диагнозом не подвержены депрессиям сильнее, чем остальные. Однако эксперты фиксировали корреляцию между депрессией и диабетом II типа .

Еще один распространенный миф — 37% опрошенных думают, что от сахарного диабета можно полностью излечиться. Чаще такую позицию разделяют представители молодежи до 24 лет (54%), а также те, кто не сталкивался с данным заболеванием (45%) и мужчины (42% против 33% среди женщин).

Не в полной мере россияне осведомлены и о тактике лечения сахарного диабета. Так, каждый третий (33%) не может назвать специалиста (24%), который занимается лечением сахарного диабета (эндокринолог, терапевт и диабетолог).

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