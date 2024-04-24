Более половины россиян занимаются в спортзалах, предпочитая плавание

Свыше трети — 38,5% — россиян регулярно посещают спортзалы и занимаются в них самостоятельно. 13,8% нанимают себе тренера для занятий. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

22,2% участников исследования занимаются спортом раз в неделю. Несколько раз в неделю это делают 28,4% респондентов. 10,9% — несколько раз в месяц. Не занимаются спортом вообще 13% россиян.

На секции ходит каждый четвертый, 12,6% играют в спортивных командах, а 23,7% занимаются дома.

Для 27,5% опрошенных спорт — это способ снятия стресса. 25,2% с его помощью поддерживают физическую форму. По 21,6% говорят, что он дает возможность расслабиться и поддерживать здоровье. 20,2% используют спорт как способ времяпрепровождения с друзьями, 15,1% — для того, чтобы переключиться, а 6% занимаются спортом потому, что это модно.

Предпочтение респонденты отдают занятиям спорта летом — так ответили 44,6%. У 34,4% тяга к спорту приходит весной — появляется вдохновение. Круглогодично дают нагрузку своему телу 26,9% опрошенных.

Каждый третий тратит на спорт ежемесячно от 3 до 5 тыс. руб. 18,7% обходятся тратами от 1 до 3 тыс. руб. 12,8% расходуют менее тысячи ежемесячно. В 12,1% на спорт не тратят вообще ничего. Крупные траты более 25 тыс. руб. ежемесячно себе позволяют всего 1% опрошенных.

Ежегодные траты на одежду у 22,1% составляют от 3 до 5 тыс. руб. 16% тратят от 5 до 10 тыс. руб. 18,7% от 15 до 25 тыс. руб. А 15,6% — менее тысячи.

Инвентарь участникам опроса обходится в большинстве от 3 до 5 тыс. руб. ежегодно — так ответили 20,9%. 17,9% тратят от 5 до 10 тыс. руб. 18% — от 1 до 3 тыс. руб. 12,6% не покупают инвентарь.

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