Депутат Журавлев объяснил свое возмущение тем, что главной ценностью молодежи является жизнь

Депутат Госдумы Алексей Журавлев возмутился из-за того, что главной ценностью современной молодежи является жизнь. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что в военное время нельзя выиграть, если население ставит собственное благополучие выше интересов народа. Депутат отметил, что для него самое главное — любовь к родине, и ему «жаль» людей, у которых другие приоритеты.

«Если вдруг большая война, нельзя будет выиграть, если большая часть населения думать продолжит, как в мирное время. Если собственное благополучие и спокойствие ценить будет больше интересов народа и государства. В нашей Конституции в статье два значится, что высшей ценностью в России являются человек, его права и свободы. И отстаивать их — обязанность каждого гражданина, его святой долг. Так и для меня важнее всего, во-первых, любовь к Родине, вера и благополучие родных. Если для кого это не так, то мне искренне жаль. Вы хотите жить, гогоча, пока за вас умирают другие, защищая страну, заодно и вас, паразитов, которые пишут сейчас всякую ересь. Хотелось бы, чтобы и в тылу больше проникались фронтовыми заботами, не забывая, что кто-то в это самое время защищает страну с оружием в руках. Не бережет ни здоровья собственного, ни жизни, прежде всего придерживаясь интересов государственных», — сказал он.

23 апреля Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором депутат Госдумы Алексей Журавлев во время своего выступления на форуме «Лиги безопасного интернета» высказывается о приоритетах современной молодежи. Парламентарий возмутился из-за того, что современная молодежь считает главной ценностью жизнь и сообщил, что его воспитывали по-другому.

«А если завтра большая война? А если завтра в поход? Кто будет воевать? У нас поколение 30 лет воспитывалось. «У нас какая главная ценность? Жизнь — главная ценность!» А меня с детства воспитывали: у меня сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь», — сказал он.

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