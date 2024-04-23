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Глава минздрава Крыма может уйти в отставку из-за ситуации с лекарствами

Глава минздрава Крыма готов уйти в отставку из-за проблем с поставками лекарств

Глава министерства здравоохранения Крыма Константин Скорупский заявил в своем Telegram-канале, что готов уйти в отставку, если в республике не будут решены проблемы с поставками лекарств.

Он извинился перед местными жителями за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале 2024 года.

«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — написал Скорупский.

Он пояснил, что в текущем году минздрав региона для обеспечения льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной льготных программ запланировал закупку около 1 100 наименований препаратов. На сегодняшний день ведомство и предприятие «Крым-фармация» приобрели 955 наименований препаратов. В то же время необходимо закупить недостающие лекарства. По ним будет проведена процедура закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года.

Скорпуский возглавил крымский минздав в июле 2022 года. Ранее он работал главным врачом Сакской больницы в Крыму, занимал должность первого замминистра здравоохранения республики.

До этого Минздрав РФ зарегистрировал в стране отечественный аналог одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что в России стали продавать меньше западных лекарств.

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