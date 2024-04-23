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Мигранта, оскорбившего бойца UFC в Челябинске, выдворят из России

В Челябинске суд решил выдворить из РФ мигранта, оскорбившего бойца UFC

Суд в Челябинске оштрафовал и принял решение выдворить из РФ мигранта, оскорбившего бойца UFC Ирину Алексееву. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, постановлением Тракторозаводского районного суда 24-летнего иностранца признали виновным в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания. Ему назначили административный штраф и приняли решение выдворить из страны.

Инцидент произошел в Челябинске. Девушка с подругой ехала на велосипеде в спортивной легкой одежде, когда их подрезал иностранец и назвал «свиньями». Чемпионка пыталась возразить, но мужчина продолжал спорить и оскорблять Алексееву. Позже иностранец записал извинение.

По мнению Алексеевой, извинения иностранца были неискренними. Она сказала полицейским, что хотела бы его депортации.

Ранее трех нелегалов выдворили из страны по итогам отработки сообщений из чат-бота в Telegram.

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