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В Госдуме возмутились из-за того, что главной ценностью молодежи является жизнь

Депутат ГД Журавлев возмутился, что главной ценностью молодежи является жизнь

Депутат ГД Алексей Журавлев возмутился из-за того, что главной ценностью современной молодежи является жизнь. Видео публикует Telegram-канал Baza.

Депутат высказался о ценностях современной молодежи во время своего выступления на форуме «Лиги безопасного интернета». Журавлев возмутился из-за того, что современная молодежь считает главной ценностью жизнь.

«А если завтра большая война? А если завтра в поход? Кто будет воевать? У нас поколение 30 лет воспитывалось. «У нас какая главная ценность? Жизнь — главная ценность!» А меня с детства воспитывали: у меня сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь», — заявил депутат.

До этого депутат ГД Владимир Исаков призвал проверить открытый при РГГУ центр сторонника фашизма философа Ивана Ильина под руководством его коллеги Александра Дугина. Он отправил запросы с просьбой оценить учебный центр в Генеральную прокуратуру и министерство науки.

Ранее депутаты Госсовета Крыма удивились, что они работают, забыв выключить микрофон.

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