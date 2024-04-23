В омский аэропорт перестали пускать пассажиров

В омский аэропорт временно не пускают пассажиров. Об этом пишет Telegram-канал «Om1.ru».

Вход в здание был закрыт, люди ждут перед входом и греются в кафе на парковке. Что именно произошло, людям не объяснили.

Отмечается, что спустя час пассажиров стали запускать в здание.

До этого сообщалось, что Международный аэропорт города Минеральные Воды в Ставропольском крае вновь начал принимать авиарейсы после проведения ремонта взлетно-посадочной полосы. Согласно информации пресс-службы, аэропорт уже принял у себя самолет авиакомпании S7 с направлением Москва — Минеральные воды рейса 2169, прилетевший из столичного аэропорта «Домодедово». Таким образом, время ремонта взлетной полосы составило примерно пять часов. Незадолго до этого стало известно, что аэропорт Минеральных Вод временно перестал принимать рейсы.

Ранее рейс Стамбул — Барселона был вынужден развернуться из-за невыносимого запаха дуриана в салоне самолета.