Тракторист случайно разрушил ковшом стену дома, которая чуть не упала на ребенка

В Дагестане тракторист случайно разрушил ковшом стену жилого дома, она обвалилась и чуть не придавила ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Буйнакске на улице Эмирова. Мужчина, управлявший спецтехникой, во время маневра случайно налетел ковшом на фасад жилого дома, и в результате у строения обвалилась стена.

В момент произошедшего в комнате дома находилась малолетняя девочка. Сообщается, что в результате инцидента она чудом не пострадала. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Свердловской области автомобиль превратился в груду металла после того, как на него обрушилась стена. По словам местных жителей, в последние несколько лет проход около стены начали огораживать, так как рядом находится детский сад, и дети могли травмироваться.

Ранее сообщалось про жителей российского города, 7 лет просивших починить стену, пока она не рухнула на машины.