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Посольство Франции в РФ опровергло сообщения об увеличении срока оформления виз

Посольство Франции в РФ: порядок оформления шенгенских виз не изменился

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Посольство Парижа в Москве заявило, что порядок оформления шенгенских виз для российских граждан не изменился. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом, дипломатическое представительство Франции прокомментировало сообщения ряда издания о том, что срок оформления шенгенских виз на территории РФ увеличился до 60 дней. Как следует из ответа иностранного посольства, эта информация не соответствует действительности.

«Порядок оформления виз не изменился», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

В то же время сотрудники посольства обратили внимание, что недавно в РФ начался период высокого спроса на визы. Из-за этого дипломаты не могут дать особые комментарии по поводу сроков выдачи документов.

22 апреля информационное агентство RTN заявило об увеличении срока оформления шенгенских виз для граждан РФ. По словам директора по туризму компании «Туртранс-Вояж» Романа Руденко, причина заключается в высокой загруженности визовых центров перед сезоном отпусков.

До этого издание РБК сообщило, что российские туристы начали больше интересоваться поездками в страны Европы. Как рассказала директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова, в преддверии лета спрос на шенгенские визы в РФ увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее россиянам рассказали, как увеличить шансы на получение шенгенской визы.

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