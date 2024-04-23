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Петербургский заключенный пронес телефон в колонию в заднем проходе

Baza: в Петербурге заключенный пронес телефон в колонию в заднем проходе

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Телеграм-канал «Baza»

В Петербурге у заключенного после свидания с девушкой в заднем проходе оказался телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, к заключенному на свидание приехала девушка. Когда мужчина возвращался, то при контроле сработал сигнал металлодетектора. В его руках и карманах ничего не обнаружили, и сотрудники колонии заподозрили неладное. Оказалось, что у осужденного в заднем проходе находится телефон в чехле.

В результате у заключенного не получилось самостоятельно извлечь из себя технику, ему потребовалась помощь медицинских работников. Из заднего прохода мужчины достали телефон размером пять на девять сантиметров.

На девушку, которая приходила на свидание к мужчине, составили административный протокол за передачу лицу под стражей запрещенных предметов. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее россиянка пыталась передать мужу в колонию литр виски в презервативах.

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