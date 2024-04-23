К Пасхе на кладбищах Белгорода построят укрытия от обстрелов

Мэр Белгорода Валентин Демидов написал в своем Telegram-канале, что к Пасхе на девяти белгородских кладбищах установят 20 укрытий.

По его словам, на самых крупных будет размещено основное количество бетонных модулей. Эту работу планируется завершить до конца текущей недели. На Юго-Западном их будет пять штук, на кладбище в Ячнево — 11.

«Для обеспечения порядка в пасхальные дни здесь будут дежурить представители полиции, белгородской самообороны, муниципальной стражи, ГОЧС, ГИБДД», — подчеркнул мэр.

Он отметил, что оперативный штаб области рекомендовал горожанам из-за текущей обстановки воздержаться от посещений кладбищ 4 и 5 мая. По его словам, безопасность посетителей кладбищ — приоритетный вопрос.

В ночь на 23 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно сообщению главы региона, на подлете к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее «Газета.Ru» поговорила с жителями Белгорода, который почти ежедневно подвергается ракетным обстрелам.