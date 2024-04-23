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В Татарстане рассказали о новой вредоносной субкультуре с Запада

Детский омбудсмен Татарстана Волынец сообщила, что будет бороться с фурри

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Shutterstock/FOTODOM

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сообщила, что будет бороться с фурри — новой вредоносной субкультурой с Запада, как она ее охарактеризовала. Об этом детский омбудсмен заявила на форуме «Лиги безопасного интернета».

«Это движение фурри пришло с Запада. Вовлекают детей, чтобы расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение. Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных», — заявила Волынец в комментарии изданию «Подъем».

Детский омбудсмен заявила, что участники этой субкультуры подражают животным — в том числе свиньям, употребляя пищу подобно им из корыта.

Субкультура фурри действительно пришла «с Запада», зародившись в США. Субкультура, названная от английского слова fur («мех»), основана на интересе к антропоморфным животным и идентификации себя с подобными персонажами.

До этого Тутта Ларсен назвала канал MTV инструментом «мягкой силы» Запада.

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