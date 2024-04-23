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В Подмосковье проверили карусели

В Подмосковье 30 детских каруселей допустили до работы

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Depositphotos

В Московской области 30 аттракционов допустили до работы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Инспекторы проверили работу аттракционов. По результатам проверок сотрудники управления Гостехнадзора министерства экологии и природопользования не нашли нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, к работе допускаются только прошедшие техническое освидетельствование аттракционы.

Он добавил, что если старые аттракционы пройдут проверку, то их также допустят до работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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