В Подмосковье водный транспорт подготовят к старту навигации

Водный транспорт Подмосковья подготовят к работе к началу сезона речной навигации, который стартует 1 мая, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В ведомстве отметили, что специалисты проверяют техническое оснащение и подготавливают причалы и подходы к ним.

Также тщательно проверяются обслуживающие системы, двигатели, дефекация корпусов и работа гребных винтов.

Также жителям Подмосковья напомнили, что Лыткаринский причал расположится на новом месте, ниже стадиона «Полет».

Напомним, в 2023 году водным транспортом воспользовались почти 32 тыс. пассажиров.