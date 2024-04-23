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В Подмосковье водный транспорт подготовят к старту навигации

Сезон речной навигации стартует 1 мая в Подмосковье

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Pexels

Водный транспорт Подмосковья подготовят к работе к началу сезона речной навигации, который стартует 1 мая, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В ведомстве отметили, что специалисты проверяют техническое оснащение и подготавливают причалы и подходы к ним.

Также тщательно проверяются обслуживающие системы, двигатели, дефекация корпусов и работа гребных винтов.

Также жителям Подмосковья напомнили, что Лыткаринский причал расположится на новом месте, ниже стадиона «Полет».

Напомним, в 2023 году водным транспортом воспользовались почти 32 тыс. пассажиров.

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