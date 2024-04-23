«Вниз не смотрел»: бывший альпинист спас бабушку с балкона 11-го этажа, где ее запер внук

Сотрудник управляющей компании в Екатеринбурге Николай Колпаков перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти пенсионерку — ее случайно запер двухгодовалый внук. Как рассказал сам Колпаков «Газете.Ru», он не сразу решился залезть на такую высоту, ему было страшно. Но плач ребенка и просьбы людей о помощи заставили его «не смотреть вниз и действовать».

«Получилось спонтанно, так как я принимал решение, как действовать, уже на месте. И не думал, что полезу через балкон, когда шел, чтобы чем-то помочь в ситуации. Было два варианта открыть двери: вскрыть ее или высверлить личинку, но мы потратили бы время и нервы ребенка (ему всего 2,4 года, и при этом он сильно плакал и просился к бабушке). Или перелезть на балкон и открыть балконную дверь отверткой, быстро и без шума. Да, было страшно, и я не сразу решился, но когда все плачут и просят помощи, я вниз не смотрел и действовал», — сказал он.

Колпаков добавил, что много лет назад работал промышленным альпинистом. По его словам, он не мог пройти мимо из-за воспитания.

«Раньше, лет 15 назад, я работал промышленным альпинистом, и даже занимал первое место в Москве. Просто я так воспитан и благодарен своим родителям, что я так поступил и не ждал другие службы. Просто была такая обстановка — я так поступил. Да, я рисковал жизнью, но я помог. Бабушка пришла в офис УК вместе с маленьким ребенком и поблагодарила. Руководство, я думаю, оценит мой поступок и отблагодарит», — заключил он.

23 апреля портал E1.RU сообщил, что сотрудник управляющей компании «Столица» спас пенсионерку в Екатеринбурге, которую маленький внук запер на балконе 11-го этажа в доме на улице Евгения Савкова. Родственники женщины не брали трубку, поэтому главный инженер УК Николай Колпаков для экономии времени решил спасти ее сам — без страховки он перелез через балкон, отверткой вскрыл дверь и освободил бабушку. Позднее его руководитель Роман Дубов заявил, что компания наградит сотрудника.

Ранее бывший десантник спас российскую дошкольницу, которая едва не упала с четвертого этажа.