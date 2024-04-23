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Стало известно, сколько жителей Оренбуржья обратились за лечением из-за паводка

Минздрав РФ: более 3,7 тысячи жителей Оренбуржья прошли лечение в связи с паводком

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Более 3,7 тыс. жителей Оренбургской области обратились за медицинской помощью в связи с весенним паводком. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ, передает ТАСС.

Глава профильного ведомства Михаил Мурашко 23 апреля провел совещание по работе систем здравоохранения регионов в условиях половодья. По итогам мероприятия представители министерства заявили, что в настоящее время в зоне затопления в Оренбургской области остаются десять объектов здравоохранения.

«По оперативным данным, <...> за медицинской помощью в период паводка обратилось 3 797 человек, все они получили необходимое лечение», — отмечается в сообщении.

Мурашко, в свою очередь, рассказал журналистам об активной вакцинации населения региона для профилактики гепатита А. К текущему моменту прививки сделали свыше 100 тыс. человек, включая более 40 тыс. детей.

Кроме того, в пресс-службе профильного ведомства прокомментировали ситуацию в Курганской области. Здесь медицинская помощь понадобилась 331 жителю, 85 из которых были госпитализированы. Вакцинацию прошли более 17 тыс. граждан.

Ранее в оперативных службах подсчитали, сколько жителей РФ были эвакуированы после начала весеннего паводка.

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