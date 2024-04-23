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Российского бизнесмена, его сына и знакомого задержали за избиение группы подростков

В Башкирии бизнесмен и его сын стали фигурантами дела об избиении подростков

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В Республике Башкортостан правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в избиении подростков в селе Иглино. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 20 апреля 42-летний водитель внедорожника «Toyota Land Cruiser», а также его 20-летний сын и их 42-летний знакомый инициировали конфликт с проходящей мимо группой несовершеннолетних. Конфликт закончился дракой, в результате которой пострадал 17-летний подросток. Юношу забрали в больницу с различными телесными повреждениями.

Врачи устанавливают тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшего. В отношении подозреваемых возбуждено дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц» УК РФ.

По информации РИА Новости, один из задержанных мужчин — председатель районной ассоциации лесопромышленников. Также мужчина занимается строительным бизнесом.

Ранее в хабаровской школе мальчика обрили за долги.

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