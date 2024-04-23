«Хотела бы его депортации»: боец UFC прокомментировала конфликт с оскорбившим ее мигрантом

Чемпионка UFC Ирина Алексеева прокомментировала ситуацию с иностранцем, который оскорбил спортсменку и ее подругу. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам россиянки, полиция оперативно разыскала подозреваемого. После этого спортсменка вместе с подругой приехала в участок и дала показания. По мнению Алексеевой, извинения иностранца были неискренними.

«Я гражданка России, хожу в шортах и майках, как ходит половина страны. Это оскорбление не лично меня, а всех девушек – каждая могла быть на моем месте» – поделилась Алексеева.

Она напомнила, что мигрант, который оскорбил ее и ее подругу за внешний вид, приехал в Россию недавно и ездил по городу без прав. По словам чемпионки, недовольный одеждой девушек иностранец хотел переехать ее.

«Я сказала полиции, что хотела бы его депортации», – рассказала Алексеева.

Инцидент произошел в Челябинске. Девушка с подругой ехала на велосипеде в спортивной легкой одежде, когда их подрезал иностранец и назвал «свиньями». Чемпионка пыталась возразить, но мужчина продолжал спорить и оскорблять Алексееву. Позже иностранец записал извинение.

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