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Москвич выстрелил в дверной глазок соседней квартиры из-за шума

«МК»: в Москве мужчина выстрелил в соседку через дверь из-за шума

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Shutterstock

В Москве мужчина открыл стрельбу в подъезде из-за шума в квартире соседки. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 22 апреля в доме на Домодедовской улице. 28-летний местный житель пил пиво на лестничной площадке с другом, когда услышал голос своей соседки с пятого этажа. Этот шум вывел мужчину из себя, и он решил проучить женщину. Москвич взял пневматическое ружье и, подойдя к квартире соседки, стал с ней ругаться, а затем навел дуло на отверстие дверного глазка, закрытое губкой, и выстрелил. Пуля попала женщине в лоб, ее госпитализировали.

Стрелка задержали, во время допроса он заявил, что устал от вечного шума из квартиры пострадавшей. Он долго привыкал к высокой слышимости в доме, но после того, как на выходных женщина опять включила громкую музыку, решил устроить самосуд. Пострадавшая, которая является инвалидом третьей группы, заявила, что слушает музыку только в строго разрешенные часы. По ее словам, сосед с четвертого этажа, конфликт с которым длится около года, ни разу не попросил ее убавить громкость, но зато ругался матом и стучал кулаком по двери.

Ранее россиянин выстрелил в шпица соседа из-за громкого лая.

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