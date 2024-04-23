«Мозг слишком близко»: врачи заявили о страшной опасности ковыряния в носу

Ковыряние в носу может грозить опасными последствиями, вплоть до летального исхода, предупредил врач-патологоанатом Александр Эдигер. При этом процессе человек рискует разрушить слизистую оболочку и повредить костный аппарат носа, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«От пальца, вошедшего в носовой ход, и до мозга чрезвычайно малое расстояние, — подчеркнул Эдигер. — Можно проникнуть в придаточные пазухи и повредить их. Можно даже погибнуть, сделав неосторожное движение или засунув палец в нос целиком».

В числе прочего, человек может разрушить решетчатую кость, каждое неверное движение грозит опасностью, отметил врач. При этом он напомнил, что слизистые носа – это важный барьер на пути проникновения в организм инфекций. При ковырянии их легко повредить, нарушив таким образом иммунитет. Особенно важно отучить этой вредной привычки детей, подчеркнул Эдигер.

«Переломы костей, носовых перегородок, инфекции — все это возможно, если вы ковыряетесь в носу. Человеческая глупость, к сожалению, безгранична», — заключил врач.

Напомним, также врачи предупреждают, что ковыряние в носу может привести к кровотечению, а в будущем – к риниту, синуситу и прочим заболеваниям.

В Дагестане ранее водителя наказали штрафом за ковыряние в носу.