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Женщина живет дома вместе с 1 тыс. кукол, которым шьет платья

Mirror: женщина из ЮАР живет вместе с тысячей кукол и шьет им платья

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Cousin Rick Ifm/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина из Южной Африки живет дома вместе с одной тысячей кукол, которым она шьет платья, пишет Mirror.

Как рассказала Линн Эмдин, всех своих кукол она покупала с рук, после чего занималась их восстановлением. Это ее увлечение началось 20 лет назад, когда друг семьи Майкл подарил ей фарфоровую куклу.

«Майкл был лучшим другом моих сыновей. С тех пор моя любовь к фарфоровым куклам росла, и я собирала их везде, где только могла», — рассказала женщина.

Линн шутит, что у нее четыре сына, а она всегда мечтала о дочке, поэтому у нее такая страсть к куклам во взрослом возрасте. Ее коллекция насчитывает примерно 1000 экземпляров, для которых сшиты отдельные платья.

«Только на этих выходных у нее появилось еще две куклы. Они были очень грязными, как и все куклы, которые получает Линн. Она моет их шампунем и заботится, пока они не засияют», — добавил супруг Эмдин.

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