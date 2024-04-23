Названа цель визита главы МАГАТЭ в Россию в мае

Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию состоится в ближайший месяц, он намерен провести переговоры на тему безопасности ЗАЭС, а также обсудить ряд других вопросов. Об этом РИА Новости рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам Ульянова, встреча Гросси с российской делегацией должна пройти до конца мая, и, вероятно, состоится не в Москве. По мнению постпреда, подобные мероприятия полезны для взаимодействия РФ и МАГАТЭ.

О скором визите Гросси в Россию сообщала также официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 18 апреля. Она озвучивала и примерные сроки визита — конец мая.

16 апреля российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее Россия выразила признательность МАГАТЭ за осуждение атак на ЗАЭС.