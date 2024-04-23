Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенничества с полисом ОМС

Киберэксперт Дворянский: страховые службы не используют для связи мессенджеры

close
100%
Depositphotos

Представители страховых служб не связываются с людьми через сообщения и звонки мессенджера – чаще они просто звонят с городского телефона. В противном случае с высокой долей вероятности звонок совершается мошенниками, отметил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Так он в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новые способы обмана жителей России с использованием полисов ОМС.

Напомним, новый способ обмана заключается в том, что жителей убеждают установить «приложение Минздрава», которое является вредоносной программой для похищения средств. Дворянский подчеркнул, что при любых сомнениях об источнике информации лучше позвонить на горячую линию страховой и узнать подробности.

Также, по мнению эксперта, может помочь внимание к ссылкам, которые присылаются для скачивания приложения – это должны быть только официальные магазины.

«Как правило, пользователь сам дает все коды и свое согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и принять импульсивное решение», — заключил специалист.

Пока случаи мошенничества с полисами ОМС зафиксированы в Приморье, но эксперты предупреждают об опасности их распространения на другие регионы.

Ранее стало известно, сколько раз за день телефонные мошенники звонят своим жертвам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами