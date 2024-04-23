Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенничества с полисом ОМС

Представители страховых служб не связываются с людьми через сообщения и звонки мессенджера – чаще они просто звонят с городского телефона. В противном случае с высокой долей вероятности звонок совершается мошенниками, отметил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Так он в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новые способы обмана жителей России с использованием полисов ОМС.

Напомним, новый способ обмана заключается в том, что жителей убеждают установить «приложение Минздрава», которое является вредоносной программой для похищения средств. Дворянский подчеркнул, что при любых сомнениях об источнике информации лучше позвонить на горячую линию страховой и узнать подробности.

Также, по мнению эксперта, может помочь внимание к ссылкам, которые присылаются для скачивания приложения – это должны быть только официальные магазины.

«Как правило, пользователь сам дает все коды и свое согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и принять импульсивное решение», — заключил специалист.

Пока случаи мошенничества с полисами ОМС зафиксированы в Приморье, но эксперты предупреждают об опасности их распространения на другие регионы.

Ранее стало известно, сколько раз за день телефонные мошенники звонят своим жертвам.