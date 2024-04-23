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В Ставрополе неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата

В Ставрополе неизвестный поджег здание военкомата

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Shutterstock

В Ставрополе ищут неизвестного, который поджег здание военкомата. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на улице Дзержинского накануне. Неизвестный подошел к организации вечером и бросил в здание коктейль Молотова.

Пожар оперативно ликвидировали, во время пожара никто не пострадал. Здание не было повреждено.

На данный момент правоохранители разыскивают злоумышленника. В рамках законодательства, по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, ему грозит срок до пяти лет.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию, нападавший кинул бутылку с зажигательной смесью в дверь. Огонь потушили правоохранители, которые в момент инцидента охраняли здание.

Подозреваемого задержали. На данный момент сотрудники ответственных ведомств проводят все необходимые мероприятия.

Ранее во Владимире арестовали мужчину, бросившего коктейль Молотова в здание администрации.

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