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Нерадивые родители добиваются выплат за отправку сыновей в зону СВО

В ОП рассказали о нерадивых родителях, получающих выплаты за участие детей в СВО

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Антон Денисов/РИА Новости

Многие родители, которые не принимали никакого участия в воспитании своих детей, сразу пытаются получить от государства компенсации в случае их отправки в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Александр Терновцов, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Общественный деятель 23 апреля принял участие в секции о традиционных ценностях, состоявшейся в рамках форума Лиги безопасного интернета. В ходе мероприятия присутствовавшие в зале люди пожаловались ему на родителей, которые не занимались воспитанием детей и все равно получают выплаты, если их сыновья не вернулись с поля боя.

«Таких случаев все больше, больше и больше», — подчеркнул Терновцов.

Он обратил внимание, что речь идет о родителях, которые «никогда не платили алименты» и не заложили в детей никаких традиций. При этом они «первые стоят в военкомат», чтобы подать заявление на получении компенсации за не вернувшихся из зоны СВО наследников.

По словам Терновцова, в настоящее время Общественная палата РФ разрабатывает меры для предотвращения таких ситуаций. В частности, ее члены начали в судебном порядке бороться с каждым подобным случаем.

«Да, он (родитель — «Газета.Ru») получает деньги, но это приводит к тому, что уменьшается сумма тем, кому она действительно должна быть заплачена», — пояснил общественный деятель.

В связи с этим он и его коллеги предложили Генеральной прокуратуре РФ привлекать прокуроров к рассмотрению соответствующих дел. Если инициатива будет одобрена, именно прокуроры начнут выдавать заключение о предоставлении выплат гражданам.

Ранее Путин распространил выплаты для добровольцев СВО на контрактников Росгвардии.

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