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В России предложили разрешить голосовать с 16 лет

Депутат Даванков направил кабмину РФ проект о праве голосовать с 16 лет

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Варвара Гертье/РИА Новости

Правительству России направили законопроект, которым предполагается разрешить участвовать в голосовании на выборах в РФ с 16 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу партии «Новые люди».

Автором инициативы выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В пояснительной записке к проекту говорится, что многие граждане России в 16 лет уже работают, могут критически относиться к информации и формировать собственные политические взгляды, а значит должны иметь право выражать свою политическую волю. В документе также приводятся примеры стран, где люди уже голосуют с 16. Среди них — Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия и ряд других.

Законопроект также предусматривает разрешение 16 и 17-летним участвовать в подготовке референдумов.

В настоящее время граждане РФ имеют право участвовать в голосовании на выборах с 18 лет.

До этого сообщалось, что на выборах 8 сентября 2024 года могут применить трехуровневую систему наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

Ранее стало известно, что президент Швейцарии Виола Амхерд написала письмо российскому коллеге Владимиру Путину после его победы на выборах.

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