На Украине инвалид фиктивно вышла замуж за военнообязанного и пошла под суд

На Украине суд вынес приговор женщине, которая заключила с мужчиной фиктивный брак. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинка является инвалидом третьей группы. По версии правоохранителей, она вышла замуж за сына подруги. Таким образом мужчина получил бы право выехать за границу.

Супругов задержали при попытке пересечь границу. Супруга мужчины созналась в содеянном и заявила, что с помощью заключения брака хотела помочь супругу покинуть территорию Украины.

В результате суд признал женщину виновной. Ее приговорили к трем годам лишения свободы. Однако она заключила сделку с прокуратурой, поэтому ее освободили от наказания, но оставили испытательный срок один год.

До этого в Польше украинское консульство прекратило оказывать услуги гражданам Украины призывного возраста, которые находятся на территории страны. Речь идет о выдаче зарубежных паспортов, продление их срока, установление отцовства и другие. На Украине к призывному возрасту относят мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее полиция Украины назвала число разыскиваемых в Киеве уклонистов от мобилизации.