Главврач онкодиспансера потратил 20,5 млн рублей на премии руководству вместо лекарств

В Иваново главврача онкодиспансера обвинили в выплате 20,5 млн рублей премий руководству вместо закупки лекарств. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, в ходе проверки было установлено, что главврач Ивановского областного онкодиспансера издавал приказы о начислении стимулирующих выплат членам руководства медицинского учреждения в отсутствии локальных правовых актов, устанавливающих критерии поощрения. В качестве причины были указаны напряженность и высокие показатели в работе. Так в качестве премий руководству было выплачено около 20,5 млн рублей.

Отмечается, что в период, когда главврач издавал приказы о таких выплатах, у учреждения были долги — мер к их погашению не предпринималось. Также было сокращено финансирование закупки лекарств на нужды онкодиспансера.

В прокуратуре заключили, что незаконные действия главврача повлекли неэффективное расходование средств медучреждения. Ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с должностного лица суммы причиненного ущерба.

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